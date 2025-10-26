Kradzież stulecia. Jest przełom ws. napadu na Luwr

O zatrzymaniu dwóch osób w związku z kradzieżą drogocennych przedmiotów z paryskiego Luwru informują w niedzielę francuskie media.

Dwie osoby zatrzymane ws. napadu na Luwr

Do zatrzymania mężczyzn miało dojść w sobotni wieczór. Obaj mają mieć ok. trzydziestu lat. Według "Le Parisien", podejrzani pochodzą z paryskich przedmieść Sekwana-Saint-Denis. Jeden z nich został zatrzymany tuż przed wejściem do samolotu na lotnisku Charles de Gaulle.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o przynależność do czteroosobowej grupy, która włamała się do Luwru, najsłynniejszego francuskiego muzeum.

Napad stulecia. Luwr okradziony

Do napadu doszło w niedzielę 19 października około godziny 9:30, czyli już po otwarciu muzeum dla zwiedzających. Dwóch członków gangu dostało się do Galerii d’Apollon przez balkon na pierwszym piętrze, używając wysięgnika zamontowanego na ciężarówce. Wewnątrz spędzili zaledwie 3 minuty i 58 sekund – rozbijając gabloty z biżuterią przy użyciu elektronarzędzi i zastraszając strażników. Cała operacja, od wejścia po odjazd skuterami, trwała mniej niż siedem minut.

Skradzionych zostało dziewięć obiektów, w tym m.in. naszyjnik, brosza i diadem. Jeden klejnot złodzieje zgubili podczas ucieczki – to jedyny odzyskany do tej pory element kolekcji. Wartość pozostałych oceniana jest na około 88 milionów euro.

Największe oburzenie we Francji wywołało ujawnienie faktu, że balkon, przez który dostali się włamywacze, nie był objęty żadnym monitoringiem. Dyrektor Luwru, Laurence des Cars, zeznała przed komisją senacką, że jedyna kamera w tym sektorze "patrzyła w przeciwnym kierunku". Jak dodała, system ochrony muzeum to "absolutnie przestarzała, wręcz nieistniejąca infrastruktura techniczna".

Mimo złożenia rezygnacji, minister kultury nie przyjął jej dymisji. Media przypominają, że już na początku tego roku Luwr apelował do władz o pilną modernizację zabezpieczeń i renowację części ekspozycji.

