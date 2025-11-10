Dwóch Polaków zginęło w Maroku. "Tragiczny wypadek"
Dwóch Polaków zginęło w Maroku. "Tragiczny wypadek"

Policjant w Maroku
Policjant w Maroku Źródło: Wikimedia Commons
Dwóch Polaków poniosło śmierć w wypadku, do którego doszło na południu Maroka – podaje TVN24.

Informację potwierdził w rozmowie ze stacją Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Na południu Maroko wydarzył się tragiczny wypadek. Doszło do przewrócenia się samochodu, w wyniku czego dwóch polskich obywateli poniosło śmierć. Nasz konsul jest w kontakcie z rodzinami tych osób. Obecnie trwają prace nad transportem ciał – powiedział.

Wcześniej portal TVN24 podał, że grupa Polaków miała podróżować autobusem. W pewnym momencie pojazd miał się stoczyć, prawdopodobnie po wydmie.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: TVN24
