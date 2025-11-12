Trump zapowiada pozew. "Oszukali opinię publiczną"

Donald Trump, za pośrednictwem swoich prawników, wystosował do BBC oficjalny list, w którym grozi pozwem sądowym i żąda odszkodowania w wysokości co najmniej miliarda dolarów. Prawnicy domagają się także wycofania fałszywych informacji, przeprosin oraz rekompensaty za szkody finansowe i wizerunkowe.

Według zespołu prawnego Trumpa, zmanipulowany materiał BBC został szeroko rozpowszechniony, docierając do dziesiątek milionów odbiorców na całym świecie. Ich zdaniem wideo zawierało treści, które miały fałszywie sugerować, że prezydent zachęcał do zamieszek na Kapitolu, co w ich ocenie stanowi poważne naruszenie standardów dziennikarskich i wizerunku urzędującego prezydenta.

Trump: Chyba muszę, czemu nie?

Amerykański przywódca odniósł się do sprawy w rozmowie z Fox News. Jak stwierdził, BBC "oszukała opinię publiczną" i przyznała się do błędu. Władze brytyjskiej stacji telewizyjnej podały się do dymisji.

W nagranej w poniedziałek rozmowie, której druga część została wyemitowana we wtorek, Donald Trump został zapytany o złożenie pozwu w tej sprawie. – Chyba muszę, czemu nie? – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

– Oszukali opinię publiczną i przyznali się do tego, a ich kierownictwo (podało się do dymisji) – a to jeden z naszych wielkich sojuszników, wiesz, to nasz rzekomo wielki sojusznik (...). Ale to dość smutne wydarzenie. Zmienili moje przemówienie z 6 stycznia, które było piękne, bardzo uspokajające, i sprawili, że brzmiało radykalnie i faktycznie je zmienili – zaznaczył Trump.

– To, co zrobili, było dość niesamowite – dodał.

Prezydent USA przypomniał o wywiadzie z Harris

Amerykański przywódca przypomniał, że na podobny krok zdecydował się w przypadku stacji CBS w sprawie wywiadu z Kamalą Harris, który został przeprowadzony na koniec kampanii wyborczej 2024 roku.

Początkowo pozew Trumpa był uznawany za bezpodstawny, ale po jego dojściu władzy, telewizja zawarła z nim ugodę. Stacja wyraziła zgodę na wpłatę 16 mln dolarów na fundację prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z kolei administracja Donalda Trumpa zgodziła się na Paramount Global, czyli właściciela CBS, przez firmę Skydance.

