"Narodowe pojednanie" w USA. Symboliczny gest Donalda Trumpa

Wszystkie osoby odegrały istotną rolę w jego kampanii wyborczej oraz działaniach po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Informację o decyzji przekazał Ed Martin, prawnik zajmujący się sprawami ułaskawień w Departamencie Sprawiedliwości.

Koniec "poważnej niesprawiedliwość narodowej"

Według komunikatu opublikowanego w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X, decyzja ma zakończyć – jak określono – "poważną niesprawiedliwość narodową, popełnioną wobec narodu amerykańskiego po wyborach prezydenckich w 2020 roku", a także przyczynić się do "narodowego pojednania". Dokument datowany na 7 listopada został podpisany przez prezydenta Trumpa i udostępniony przez Eda Martina.

Na liście znalazły się znane postacie z otoczenia prezydenta, w tym były burmistrz Nowego Jorku i osobisty adwokat Trumpa Rudy Giuliani, była prawnik kampanii Sidney Powell oraz były szef personelu Białego Domu Mark Meadows. Wśród ułaskawionych jest również prawnik John Eastman, autor strategii, która miała doprowadzić do zablokowania certyfikacji wyników wyborów w 2020 roku.

Dokument precyzuje, że „łaską pełną, całkowitą i bezwarunkową” objęto nie tylko wymienione z nazwiska 77 osób, lecz także wszystkich obywateli USA zaangażowanych w "eksponowanie fałszerstw wyborczych". Decyzja ma głównie charakter symboliczny, ponieważ żadna z tych osób nie została oskarżona o przestępstwa federalne.

Kontrowersyjna decyzja Trumpa

To nie pierwsza tego typu decyzja Trumpa. Już pierwszego dnia swojej prezydentury ułaskawił niemal wszystkich uczestników zamieszek na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku, tłumacząc, że byli oni "prześladowani przez wymiar sprawiedliwości".

W ostatnich tygodniach prezydent ułaskawił również emerytowanego policjanta z Nowego Jorku, który w 2023 roku został skazany za prześladowanie rodziny z New Jersey na zlecenie chińskiego rządu. Wśród ułaskawionych znalazł się także były zawodnik Major League Baseball, Darryl Strawberry, który w 1995 roku został oskarżony o unikanie płacenia podatków.

