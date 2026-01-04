Wielki chaos w Grecji. Zamknięto przestrzeń powietrzną

O gigantycznych problemach na greckich lotniskach informuje tamtejsza telewizja państwowa i krajowy urząd lotnictwa.

Wielki chaos na lotniskach w Grecji

Na razie przyczyna utrudnień nie jest znana. Z informacji przekazanych przez agencję Reutera wynika, że doszło do nieokreślonych problemów z częstotliwościami radiowymi. Awaria doprowadziła do tego, że przestały działać systemy łączności używane przez kontrolerów w Ateńskim Rejonie Informacji Lotniczej (FIR). Chodzi o kluczowe częstotliwości radiowe, bez których koordynacja startów i lądowań nie jest możliwa.

Przyloty i odloty zostały zawieszone o godzinie 9.00 czasu lokalnego, czyli o godzinie 8.00 czasu polskiego. Dotyczy to więc lotów zarówno z Grecji, jak i do tego kraju. Jak podał państwowy nadawca ERT, część rejsów została przekierowane do sąsiednich krajów.

Samoloty, które w momencie wystąpienia awarii znajdowały się już w powietrzu, kontynuują rejsy normalnie. Serwisy monitorujące ruch lotniczy odnotowują jednak, że grecka przestrzeń powietrzna w krótkim czasie opustoszała.

Z doniesień greckich mediów wynika, że skutki awarii najbardziej dotknęły Międzynarodowe Lotnisko w Atenach. To tam, jak podaje Greek City Times, na loty oczekują tysiące podróżnych. "Tworzą się ogromne kolejki, pasażerowie utknęli" – czytamy.

Przestrzeń powietrzna nad Grecją zamknięta. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Krótki komunikat ws. sytuacji na lotniskach opublikowała na platformie X Ambasada RP w Grecji. Placówka poinformowała, powodu awarii systemu kontroli ruchu lotniczego zamknięta została przestrzeń powietrzna nad Grecją, a utrudnienia mają potrwać do godziny 16 w niedzielę.

