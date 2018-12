Szef MSZ Francji wzywa Trumpa, aby nie mieszał się w wewnętrzne sprawy jego kraju

Przywódca Stanów Zjednoczonych zabrał wczoraj głos ws. trwających we Francji protestów tzw. żółtych kamizelek. "Porozumienie paryskie nie służy dobrze Paryżowi. Protesty i rozruchy w całej Francji. Ludzie nie chcą płacić dużych sum pieniędzy, w większości krajom trzeciego świata (...) aby być może chronić środowisko. Ludzi skandują: Chcemy Trumpa! Kocham Francję" – napisał Donald Trump.

Dziś na jego wpis odpowiedział szef francuskiej dyplomacji. Jean-Yves Le Drian wezwał Donalda Trumpa, aby ten nie mieszał się w wewnętrzne sprawy Francji. – Mówię Donaldowi Trumpowi i prezydent Republiki też mu to mówił: nie jesteśmy stroną amerykańskich debat, więc proszę pozwolić naszemu narodowi żyć po swojemu – oświadczył szef francuskiego MSZ.

Zamieszki na ulicach Paryża

Chociaż francuski rząd zawiesił wprowadzenie podwyżki podatku paliwowego, we Francji nie ustają protesty. W sobotę na ulicach Paryża znowu doszło do starć demonstrantów z policją. Do aresztu dotychczas trafiło około 360 osób, jednak według różnych mediów liczba ta jest większa. Protestują także mieszkańcy Brukseli, gdzie doszło do ataków na budynki Unii Europejskiej. Do fali protestów doszło w związku z planami rządu zmierzającymi do podwyższenia podatku paliwowego, co doprowadziłoby do wzrostu cen paliw.