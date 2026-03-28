Pahlawi na CPAC: Wolny Iran to nie fantazja, teraz jest w zasięgu ręki

Syn ostatniego szacha Iranu, Cyrus Reza Pahlawi, zabrał głos w ramach odbywającej się w Dallas konferencji CPAC. Podczas jego przemówienia widownia skandowała: "Król Reza Pahlawi!", "dziękujemy, Trump!" czy "USA". Część irańskiej opozycji postrzega Pahlawiego jako tego, który powinien przejąć władzę w kraju. Cyrus Reza Pahlawi, tuż po ataku USA i Izraela na Iran, wyraził wdzięczność za to działanie.

– Wyobraźcie sobie Bliski Wschód, w którym Iran jest przyjacielem Izraela. Wolny Iran to nie fantazja, teraz jest w zasięgu ręki, ale jak wszyscy wiemy, wolność nie jest za darmo – oświadczył Pahlawi. Zaznaczył, że Irańczycy zapłacili za nią już "niewyobrażalną cenę".

– Życie w Iranie nie może wrócić do normalności, bo między ludźmi a reżimem jest morze krwi. Po wszystkich masakrach i tym, co poświęcili, ludzie nigdy nie zgodzą się na wymianę jednego tyrana na drugiego. Kolejny antyamerykański tyran też nie będzie służył amerykańskim interesom – mówił. Irański dysydent ocenił, że "pozostałości reżimu w Teheranie mogą sobie jedynie kupić czas, by kłamać i kraść".

– Prezydent Trump miał rację, gdy powiedział: nie chcemy wracać (do Iranu) co dwa lata. Ale jeśli część reżimu zostanie u władzy, to dokładnie się stanie. To kupi im czas – mówił. Jedno zdaniem reżim będzie "udawać, że negocjuje", a następnie znów będzie zagrażać USA.

Pahlawi dziękuje USA

– Nie da się zreformować jadowitego węża. Trucizna jest w jego DNA – tak ocenił obecny Iran. – W imieniu milionów Irańczyków dziękuję Amerykanom za operacje Midnight Hammer i Epic Fury. Po raz pierwszy od niemal pół wieku Irańczycy mają szansę, by zakończyć ten reżim terroru i chaosu – dodał. – Musimy dokończyć robotę. Ten reżim w całości musi upaść – podkreślił Cyrus Reza Pahlawi.

Zapewnił, że Irańczycy "są gotowi, by znów walczyć, lecz muszą mieć taką szansę". – Obecnie pozostają w bezpiecznych miejscach ze względu na trwające bombardowania. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, wezwę Irańczyków do ponownego wyjścia na ulice – zapewnił. – A gdy wyjdą, bez wątpienia to będzie koniec czarnego rozdziału Islamskiej Republiki na zawsze – oznajmił.

