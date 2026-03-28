Izrael przeprowadził nalot na obiekty nuklearne

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran zgłosił atak na swój zakład obróbki uranu w Ardakanie. Agencja przekazała jednocześnie, że poza terenem obiektu nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania.

Zakład w Ardakanie zajmuje się przetwarzaniem uranu. W tym procesie powstaje koncentrat znany jako yellowcake, czyli tzw. żółte ciasto. Po dalszym oczyszczeniu i wzbogaceniu może on zostać wykorzystany jako paliwo jądrowe.

Wcześniej izraelska armia poinformowała o nalotach na dwa irańskie obiekty nuklearne, które – według jej komunikatu – miały stanowić część programu budowy broni atomowej. Chodzi o zakład w Ardakanie oraz budowany reaktor ciężkowodny w Arak. Oba obiekty znajdują się w centralnej części Iranu.

MAEA od dłuższego czasu apeluje o powściągliwość w działaniach militarnych w regionie. Agencja ostrzega, że eskalacja napięcia może zwiększyć ryzyko poważnego incydentu nuklearnego.

Dyrektor MAEA Rafael Grossi podkreślił, że dalsze zaostrzenie konfliktu stanowi zagrożenie dla całego Bliskiego Wschodu.

Kompromitacja wojsk Izraela. Takich strat nie mieli od 40 lat

Grupa Hezbollah przygotowała we wtorek oraz w czwartek serię zasadzek na izraelskie wojska stacjonujące w południowym Libanie. W wyniku ataku libańscy wojownicy zniszczyli co najmniej kilkanaście izraelskich czołgów (media podają liczbę od 12 do 18 maszyn).

W tym samym czasie za pomocą artylerii Hezbollah zaatakował osiedla Beit Gilel, Nagariya i Shomera, gdzie ulokowane są izraelskie centra dowodzenia koordynujące operacje wojskową w Libanie.

Branżowy portal MilitaryWatchMagazine wskazuje, że to nie jedyne straty Izraela, gdyż dwa dni wcześniej Hezbollah zniszczył osiem innych izraelskich czołgów.

Ostatni raz porównywalne straty izraelska armia poniosła w latach 80. w trakcie wojny libańskiej.

