Sąd Najwyższy Hiszpanii skazał mężczyznę za pocałowanie kobiety w dłoń

W sprawie z 2023 r. mężczyzna podszedł do kobiety na przystanku autobusowym w Madrycie, pocałował ją w dłoń i wykonał gesty sugerujące, by za nim poszła, oraz że jej zapłaci.

Jak podaje BBC, tamtejszy sąd uznał mężczyznę za winnego napaści na tle seksualnym i nałożył na niego grzywnę w wysokości 1620 euro (ok. 6 tys. zł).

Skazany zaskarżył decyzję do Sądu Najwyższego, argumentując, że w jego interakcji z kobietą nie było przemocy ani zastraszania. Tłumaczył, że ofiara "mogła czuć się zaniepokojona, obrażona, dotknięta naruszeniem jej strefy komfortu, ale nigdy nie było wyraźnego zagrożenia dla jej autonomii cielesnej". Utrzymywał także, że do incydentu doszło w miejscu publicznym.

Hiszpania. Mężczyzna skazany za pocałowanie kobiety w dłoń

Zdaniem Sądu Najwyższego, zachowanie oskarżonego wykraczało poza zwykłe nękanie. Stwierdzono, że istniał "wyraźny komponent seksualny, ponieważ mężczyzna nawet pocałował jej dłoń".

Według SN, kobieta "nie może tolerować sytuacji, w której mężczyzna chwyta jej dłoń i całuje ją bez jej zgody, co jest czynem mającym oczywisty kontekst seksualny".

Zdanie odrębne od wyroku. Dwaj sędziowie o "kulturze powitania"

Zdanie odrębne do wyroku złożyło dwóch sędziów, którzy argumentowali, że "całowanie (lub dwa pocałunki) w dłoń innej osoby jest w naszej kulturze formą powitania, obecnie już przestarzałą". Dodali, że podobnie jak całowanie w policzek czy podanie ręki, "nie są to akty o charakterze seksualnym".

Prawnicy mężczyzny stoją na stanowisku, że działania ich klienta stanowiły co najwyżej przestępstwo niższego rzędu – nękanie o charakterze seksualnym w miejscu publicznym.

W 2022 r. w Hiszpanii przyjęto ustawę, która kładzie nacisk na konieczność wyrażenia zgody na kontakt cielesny i znosi wymóg udowodnienia przemocy lub zastraszania, aby uznać zdarzenie za napaść na tle seksualnym.

