Enigmatyczny wpis Trumpa. Zapowiada zmiany

"Administracja Donalda Trumpa ogłosi w przyszłym tygodniu nazwisko nowego sekretarza ds. wewnętrznych" – napisał na Twitterze przywódca USA. Prezydent Donald Trump nie podał żadnych przyczyn ani powodów dymisji obecnego sekretarza Ryana Zinke. Jednak media krytykowały Zinke m. in. za ekstrawaganckie wydatki i wydawanie publicznych pieniędzy na prywatne podróże oraz zakupy. W związku z tym toczy się wobec niego śledztwo.

"Sekretarz Spraw Wewnętrznych opuści administrację pod koniec roku. Sprawował tę funkcję prawie dwa lata. Ryan osiągnął wiele podczas swojej kadencji i chcę mu podziękować za jego służbę dla naszego Narodu" – zaznaczył prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Ryan Zinke był odpowiedzialny za zasoby naturalne i tereny federalne. Agencja AP wskazuje, że jego dymisja spotkała się z pozytywnym przyjęciem obrońców przyrody.

To kolejna dymisja osoby z otoczenia Trumpa w ostatnim czasie. Podczas konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu prezydent USA potwierdził, że szef jego kancelarii John Kelly pozostanie na tym stanowisku jedynie do końca roku. Prawdopodobnym następcą jest Nick Ayers, 36-letni szef kancelarii wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Źródło w Białym Domu przekazało agencji Associated Press, że Trump i Ayers o nawiązaniu współpracy rozmawiają już od miesięcy i od dłuższego czasu trwają negocjacje dot. warunków. Trump chce, aby następny szef jego kancelarii pracował w administracji do momentu wyborów w 2020 roku. Tymczasem Nick Ayers, który ma małe dzieci, planował opuścić administrację pod koniec tego roku.