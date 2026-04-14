Policja prowadzi czynności operacyjne w Pałacu Elizejskim

Śledczy weszli we wtorek do Pałacu Elizejskiego w Paryżu w związku ze sprawą możliwego ustawiania zamówień publicznych. Francuskie media podają, że konkretnie prokuraturę interesuje przyznawanie zamówień firmie Shortcuts Events. Spółka zajmowała się organizowaniem uroczystości wprowadzenia wybitnych postaci do Panteonu, gdzie spoczywają zasłużone dla Francji osobistości.

Działalność była prowadzona w okresie od 2002 do 2024 roku. Każde z wydarzeń, według tygodnika "Le Canard enchaine", który jako pierwszy podał informację, kosztowała państwo francuskie ok. dwóch milionów euro (ok. 8,5 mln zł). W 2025 r. w przetargu do tych zadań wyłoniona została inna firma.

Francja. Policja w Pałacu Elizejskim

Dziennik "Le Monde" pisze, że śledczych nie dopuszczono do niektórych pomieszczeń. Wiąże się to orzeczeniem, zgodnie z którym konstytucja zapewnia nienaruszalność pomieszczeń związanych z urzędem prezydenta państwa.

Media przypominają, że po raz ostatni policja weszła do biur Pałacu Elizejskiego w 2018 r. za pierwszej kadencji prezydenta Emmanuela Macrona. Miało to związek ze sprawą Alexandre'a Benalli, współpracownika prezydenta, który został uchwycony przez kamerę, gdy podczas demonstracji 1-majowej w Paryżu pobił jednego z uczestników manifestacji. Wówczas policja przeszukała biuro Benalli.

Po radykalnej decyzji Madrytu francuska prawica ponawia ważny postulat