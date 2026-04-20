Szef FBI pozywa gazetę po głośnej publikacji. Domaga się ogromnego odszkodowania
Kash Patel Źródło: Fox News
Szef FBI pozwał magazyn "The Atlantic". Domaga się 250 mln dolarów za zniesławienie. Magazyn opisał rzekome problemy alkoholowe Kasha Patela.

„The Atlantic”, powołując się na informatorów magazynu, napisał to od dawna źródło niepokoju w agencjach federalnych.

Według magazyny Kash Patel miał być wielokrotnie widziany pod wpływem alkoholu w prywatnym klubie Ned's w Waszyngtonie. W miejscu tym miał bywać z pracownikami Białego Domu i innymi urzędnikami amerykańskiej administracji. Magazyn twierdzi, że szef FBI upija się również w lokalu Poodle Room w Las Vegas.

Problem Patela ma mieć bezpośredni wpływ na jego pracę. Rozmówcy magazynu twierdzą, że już na początku kadencji z powodu jego zakrapianych alkoholem nocy, konieczne było przesuwanie porannych spotkań i odpraw na godziny późniejsze. Tylko w ostatnim roku kilkukrotnie miało dojść do sytuacji, w której osobiści ochroniarze Patela mieli mieć trudności z jego obudzeniem. W jednej z takich sytuacji konieczne było wystąpienie o używany przez antyterrorystów sprzęt do wyważania drzwi, bo Patel nie chciał ich otworzyć.

"Urzędnicy FBI i administracji w prywatnych rozmowach mieli zastanawiać się, czy to właśnie nie alkohol był powodem podawania przez szefa FBI nieprawdziwych informacji o toczących się śledztwach, m.in. po zabójstwie Charliego Kirka" – czytamy.

Szef FBI Kash Patel pozwał w poniedziałek magazyn "Atlantic: o 250 mln dolarów za zniesławienie w związku z publikacją.

"Odmówiono uwzględnienia uzasadnionej prośby o dodatkowy czas na odpowiedź na 19 szczegółowych, aczkolwiek absurdalnych, zarzutów. Zignorowano szczegółowy list od adwokata, wysłany przed publikacją, w którym wskazano na konkretne kłamstwa i dostarczono przeciwne dowody. Nie przeprowadzono też wywiadu z samym dyrektorem Patelem, ani nie dano mu żadnej realnej możliwości odniesienia się do zarzutów własnymi słowami. To nie jest zaniedbanie. To dowodzi celowego i szkodliwego oczerniania" – czytamy w pozwie.

Rzecznik prasowy "The Atlantic" podkreślił, że magazyn podtrzymuje doniesienia na temat Patela i będzie bronić pisma oraz jego dziennikarzy przed tym "bezpodstawnym pozwem".

Czytaj też:
Niepokojące doniesienia o szefie FBI. "Nie mogli do dobudzić"

Źródło: DoRzeczy.pl / reuters.com
