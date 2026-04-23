Dania: Zderzyły się dwa pociągi. Cztery osoby w stanie krytycznym

Do wypadku kolejowego doszło w środę rano na Zelandii w Danii. W wyniku zderzenia pociągów rannych jest co najmniej 17 osób. Cztery z nich znajdują się w stanie krytycznym.

Na miejscu działają służby ratunkowe, które niosą pomoc poszkodowanym. Świadkowie poinformowali lokalne media, że w akcję został zaangażowany śmigłowiec.

Strażacy wydostali już z pociągów wszystkich pasażerów, nikt nie został uwięziony. Władze przekazaly, że służby mogą działać na miejscu jeszcze przez kilka godzin. Na obecną chwilę nie jest znana przyczy zderzenia pociągów.

14-latek zginął na torach. Ostatniego SMS-a wysłał do mamy