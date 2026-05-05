Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Dwie osoby ranne

Agenci Secret Service natknęli się na uzbrojonego i "podejrzanego osobnika", a kiedy chcieli go zatrzymać, ten otworzył ogień w ich kierunku. Został postrzelony podczas próby ucieczki. Ranny został także przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala.

Przed strzelaniną w pobliżu przejeżdżała kolumna z wiceprezydentem USA J.D. Vance'm, ale służby nie podejrzewają, by napastnik chciał go zaatakować.

Matthew Quinn, wicedyrektor Secret Service, powiedział, że prezydent USA Donald Trump przebywał wtedy w Białym Domu. Nie wiadomo, czy atak był wymierzony w niego.

Według źródeł CNN w organach ścigania znających szczegóły śledztwa, władze badają, czy podejrzany próbował wkroczyć do Białego Domu.

Próba zamachu na Trumpa. Znów strzały w Waszyngtonie

Po niedawnej strzelaninie na gali dziennikarzy i domniemanym zamachu na życie prezydenta Trumpa amerykańskie służby są w podwyższonej gotowości.

25 kwietnia podczas koalicji dla korespondentów Białego Domu, którą zorganizowano w hotelu Hilton w Waszyngtonie, ochrona ewakuowała parę prezydencką – Donalda Trumpa i Melanię Trump, a także wiceprezydenta J.D. Vance'a, po tym jak na sali padły strzały.

Sprawca, zidentyfikowany jako Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii, został aresztowany. Wkrótce potem media ujawniły manifest, w którym 31-latek napisał, że jego celem byli urzędnicy administracji.

Strzały na przyjęciu z Trumpem padły w hotelu, gdzie w 1981 r. przeprowadzono zamach na ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana.

