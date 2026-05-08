"Rosja jest gotowa na dialog z Europą". Pieskow ma jednak zastrzeżenie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Władimir Putin jest gotowy do rozmowy z każdym. – Mówił o tym wiele razy – dodał.

Podkreślił, że strona rosyjska nie była inicjatorem sprowadzenia relacji z krajami europejskimi "do zera".

– Inicjatorami tego była Bruksela i niektóre europejskie stolice – powiedział rzecznik Kremla.

UE przygotowuje się do rozmów pokojowych z Putinem?

Wypowiedź Dmitrija Pieskowa to reakcją na artykuł dziennika "Financial Times", który ukazał się w czwartek. W tekście napisano, że przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Unijna inicjatywa miała zostać zaakceptowana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W tekście "Financial Times" wyjaśniono, że przywódcy państw UE rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Władimirem Putinem, ponieważ są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta USA Donalda Trumpa.

Antonio Costa poinformował, że konsultuje się z przywódcami krajów unijnych w poszukiwaniu "najlepszej metody, by zorganizować się i zorientować, co w praktyce jest potrzebne, aby rozmawiać z Rosją, kiedy przyjdzie na to właściwy czas".

Szef Rady Europejskiej przekazał, że podczas szczytu UE, który odbył się w kwietniu na Cyprze, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "zachęcił nas, abyśmy byli przygotowani, by w konstruktywny sposób przyłączyć się do negocjacji".

Antonio Costa zastrzegł przy tym, że "nikt nie zaobserwował żadnych sygnałów z Rosji" świadczących o tym, że skłonna jest podjąć "poważne negocjacje".

Czytaj też:

Zełenski: Lato będzie momentem, kiedy Putin będzie decydowałCzytaj też:

Najpierw Rosja, potem Ukraina. Premier Słowacji rozmawiał z Zełenskim