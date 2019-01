Niemcy: Specjalna komisja ma wyjaśnić sprawę pobicia posła AfD

Poseł Alternatywy dla Niemiec (AfD) Frank Magnitz w poniedziałek wieczorem został zaatakowany i brutalnie pobity w Bremie przez grupę zamaskowanych osób. Służby podejrzewają, że atak miał podłoże polityczne.

Frank Magnitz jest szefem AfD na kraj związkowy Brema. W maju odbędą się wybory do tamtejszego parlamentu. AfD ma obecnie w 83-osobowym zgromadzeniu cztery mandaty. Do Bundestagu partia wprowadziła za to 94 przedstawicieli na 709 miejsc. Polityk został zaatakowany w centrum Bremy przez trzech zamaskowanych mężczyzn, gdy wyszedł z ratusza po noworocznym przyjęciu. Według relacji AfD, ktoś w pewnym momencie spłoszył napastników, przez co Magnitz przeżył.

Magnitz w rozmowie z agencją DPA przyznał, że niewiele pamięta z napadu, gdyż po uderzeniu stracił przytomność. Nie widział napastników, ani nie słyszał czy coś do niego mówili.

Politycy wszystkich partii w Niemczech domagają się ukarania sprawców. „Ostro potępiamy ten brutalny napad" – napisał we wtorek na Twitterze rzecznik rządu RFN Steffen Seibert. Szefowa klubu poselskiego AfD Alice Weidel za powód napadu podała „codzienną nagonkę na AfD, za którą odpowiedzialność ponoszą media oraz politycy wszystkich partii”.

W policji powołany został specjalny zespół, którego zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich szczegółów sprawy.