Europoseł po delegacji trafił na leczenie. Twierdzi, że to przez brudny hotel

Sprawę opisał "Politico", który zwraca uwagę, że skargi europarlamentarzystów na niedogodności podczas pobytów w Strasburga nie są rzadkością.

"Jednak tym razem jeden z nich doświadczył czegoś znacznie gorszego – po wyjątkowo nieprzyjemnym pobycie w hotelu musiał skorzystać z pomocy medycznej" – czytamy.

Europoseł, którego nazwisko nie zostało ujawnione, wezwał pomoc po "incydencie związanym ze złą higieną w hotelu podczas delegacji" – wynika z protokołu posiedzenia wewnętrznego organu administracyjnego.

W protokole ze spotkania, które odbyło się 29 kwietnia, zaznaczono, iż warunki w hotelu "sprawiły, że poszkodowany członek musiał zgłosić się do służby medycznej parlamentu”.

Zgłoszenie tej sprawy wyszło od europosła socjalistów Marca Angela z Luksemburga, który zasiada w tym gremium. Odmówił on jednak ujawnienia lokalizacji lub nazwy hotelu, jak również tożsamości poszkodowanego europosła.

W rozmowie z "Politico" stwierdził, że powiedział o tym przypadku, aby "zwrócić uwagę na potrzebę opracowania procedury postępowania w sytuacjach związanych z higieną, które mogą pojawić się podczas oficjalnych delegacji posłów lub innych pracowników".

Anonimowi rozmówcy twierdzą, że hotel znajdował się w Strasburgu, gdzie co miesiąc na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego zjeżdżają się europosłowie, ich asystenci, urzędnicy, lobbyści i dziennikarze. Hotel nie znajdował się na liście rekomendowanych przez biuro podróży.

Złe warunki zakwaterowania w Strasburgu. To nie pierwszy taki przypadek

Serwis przypomina, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy warunki zakwaterowania w Strasburgu wpędziły Parlament Europejski w kłopotliwą sytuację.

"W 2021 roku ówczesny przewodniczący Parlamentu David Sassoli trafił do szpitala z zapaleniem płuc po tym, jak zaraził się legionellozą w czasie pobytu w jednym ze strasburskich hoteli. Sassoli zmarł w styczniu następnego roku" – podkreśla portal.

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