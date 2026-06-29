Zabici i ranni pod Hamburgiem. Strzelający zatrzymany przez policję

Policja poinformowała, że na razie zatrzymane zostały dwie osoby. Motywy strzelającego na razie nie są znane. Nie wiadomo też, kim jest. Udział drugiej osoby w strzelaninie jest niejasny. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności operacyjne. Służby zaapelowały, żeby nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Atak w Stade w Niemczech. Strzelający zabił pięć osób, są ranni

Tragedia miała miejsce o 13:45, a o 14:15. Policja przekazała, że pięć osób zmarło, natomiast nieznana jest liczba rannych. Media mówią o kilku. Jest to jednak na razie informacja nieoficjalna.

Do ataku doszło w ścisłym centrum miasta Stade. Informację o pięciu ofiarach śmiertelnych jako pierwsze podały lokalny nadawca publiczny NDR i tabloid Bild. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że strzelanina miała miejsce w ośrodku młodzieżowym. Rzecznik miejscowej policji powiedział, że wszystkie osoby zmarłe to dorośli.

Miejscowość Stade leży w landzie Dolna Saksonia, około 40 km na zachód od Hamburga. Mieszka w niej niespełna 50 tys. osób.

Polsat News zwrócił uwagę, że Hamburgu odbywa się konferencja nt. zrównoważonego rozwoju, a w mieście obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Na miejscu był m.in. prezydent Niemiec, który otwierał to wydarzenie.