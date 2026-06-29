Sześć osób zastrzelonych. Niemiecka policja odmawia podania narodowości sprawcy

Niemiecki portal nius.de zapytał policję o narodowość sprawcy. Policja odmówiła podania tej informacji, uzasadniając, że narodowość nie ma nic wspólnego z przestępstwem.

Policja poinformowała, że na razie zatrzymane zostały dwie osoby. Motywy strzelającego nie są znane. Nie wiadomo też, kim jest. Udział drugiej osoby w strzelaninie jest niejasny. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności operacyjne. Służby zaapelowały, żeby nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Stade w Niemczech. Strzelający zabił pięć osób, są ranni

Tragedia miała miejsce o 13:45, a o 14:15. Policja przekazała, że pięć osób zmarło, natomiast nieznana jest liczba rannych. Jedna z tych osób zmarła w szpitalu. Media mówią o kilku. Jest to jednak na razie informacja nieoficjalna.

Do ataku doszło w ścisłym centrum miasta Stade. Informację o pięciu ofiarach śmiertelnych jako pierwsze podały lokalny nadawca publiczny NDR i tabloid Bild. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że strzelanina miała miejsce w ośrodku młodzieżowym. Rzecznik miejscowej policji powiedział, że wszystkie osoby zmarłe to dorośli.

Miejscowość Stade leży w landzie Dolna Saksonia, około 40 km na zachód od Hamburga. Mieszka w niej niespełna 50 tys. osób.

Polsat News zwrócił uwagę, że Hamburgu odbywa się konferencja nt. zrównoważonego rozwoju, a w mieście obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Na miejscu był m.in. prezydent Niemiec, który otwierał to wydarzenie.

Czytaj też:

Atak nożem pod niemiecką szkołą. Imigrant aresztowanyCzytaj też:

Konduktor zamordowany w Niemczech. Sprawcą imigrant