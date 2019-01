"Działa na zlecenie Sorosa". Węgry uderzają w Timmermansa

Rzecznik węgierskiego rządu wygłosił przemówienie w Brukseli dotyczące nadchodzącej debaty o praworządności na Węgrzech. Wyraził także stanowisko rządu w Budapeszcie w sprawie kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. – Zaplanowana debata to wiec kampanii zgodnej z planem Sorosa – oświadczył. W ten sposób powtórzył poniekąd opinię Viktora Orbana, że sam Timmermans jest „człowiekiem Sorosa”, a miliarder chce przejąć europejskie instytucje.

Widzimy wysiłek organizacji pozarządowych związanych z Sorosem i organizacji zajmujących się instytucjami europejskimi. Oznacza to, że treść decyzji, treść debaty, projektowanie różnych elementów polityki jest prowadzone przez powiązane z Sorosem organizacje – powiedział Kovacs. Określił Timmermansa jako "ramię" struktur Sorosa.

Nawiązał także do kandydatury holenderskiego polityka na szefa Komisji Europejskiej. – Osoba ubiegająca się o mandat w Parlamencie Europejskim nie może być aktywnym członkiem Komisji – uznał, nazywając Timmermansa "Spitzenkandidat". Zabiega on bowiem o nominację unijnej lewicy w europarlamencie, by móc walczyć o fotel szefa KE. Kovacs wspomniał przy tej okazji przypadek innego wiceszefa KE, pochodzącego ze Słowacji, który był zmuszony do zawieszenia swoich funkcji w tej samej sytuacji. Rzecznik rządu Orbana zaapelował też, by sprawdzić, kto finansuje kampanię europejską Timmermansa.

Kovacs w mocnych słowach krytykował kierunek Komisji pod rządami ustępującego szefa, Jean-Claude'a Junckera. – Istniejąca Komisja ogłosiła się jako Komisja polityczna. To nie jest dobre. Nie taki miał być jej cel. Nie miała być organem politycznym. Powinna być najmniej polityczną instytucją z trzech głównych instytucji europejskich – skomentował Kovacs.

Konflikt między rządem Orbana a Fransem Timmermansem dotyczy jego dążeń do kontroli praworządności na Węgrzech oraz uruchomienia artykułu 7 wobec tego państwa (podobnie jak w przypadku Polski). Timmermans jest kandydatem na szefa KE popieranym przez ogół unijnej lewicy. Wybór przewodniczącego Komisji nastąpi po majowych wyborach do europarlamentu.