Wenecja: Opłaty za wstęp do miasta i konieczność rezerwacji wizyty

Jak przekonuje Luigi Brugnaro, celem wprowadzenia nowych zasad wjazdu do Wenecji nie jest zwiększanie budżetu, ale dobre zarządzanie i poprawa jakości życia mieszkańców oraz osób, które odwiedzają miasto.

Opłata za wstęp do miasta zależnie od pory roku wyniesie do 10 euro (w tym roku ma to być 3 euro).

Ponadto w następnych latach miasto będzie wymagało obowiązkowego planowania wizyty. Jak jednak zapewnia burmistrz, nikt nie będzie miał zakazu wstępu do Wenecji.