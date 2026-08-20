Bundeswehra potrzebuje żołnierzy. Rekrutuje na kebabach i pudełkach po pizzy

Hasła rekrutacyjne Bundeswehry pojawiają się na torbach na kebaby, pudełkach po pizzy, a nawet opakowaniach na popcorn. Niemieckie media opisują, że wszystko po to, by dotrzeć przede wszystkim do młodych ludzi. Niemcy planują bowiem znacząco zwiększyć liczebność swoich sił zbrojnych.

Bundeswehra dostarcza współpracującym lokalom gastronomicznym specjalne papierowe torby i opakowania, na których znajdują się reklamy służby wojskowej oraz kody QR prowadzące bezpośrednio do portalu rekrutacyjnego armii.

Restauratorzy nie otrzymują za udział w kampanii pieniędzy. Do akcji przystępują dobrowolnie. 3Reklamy niemieckiej armii można znaleźć nie tylko w popularnych lokalach z kebabem. Bundeswehra wykorzystuje również kartony do pizzy oraz opakowania na popcorn.

Bundeswehra szuka nowych żołnierzy

Nietypowa kampania jest częścią znacznie większej ofensywy rekrutacyjnej. Niemieckie wojsko od lat reklamuje służbę w mediach społecznościowych, na billboardach przy dworcach i przystankach oraz w spotach wyświetlanych w kinach.

Jedną z najważniejszych grup docelowych są młodzi Niemcy. Rzeczniczka niemieckiego resortu obrony zaznaczyła jednak w rozmowie z "Berliner Kurier", że kampania w lokalach gastronomicznych ma trafiać również do osób myślących o zmianie zawodu oraz wykwalifikowanych pracowników szukających nowej ścieżki kariery.

Według danych na 31 lipca Bundeswehra liczyła 186,7 tys. żołnierzy. To najwyższy poziom od 13 lat, ale plany Berlina są znacznie bardziej ambitne. Do połowy lat 30. czynna armia ma liczyć około 260 tys. osób, a liczba rezerwistów ma wynosić co najmniej 200 tys.

Od początku 2026 roku w Niemczech obowiązuje również nowy model służby wojskowej. Osiemnastolatkowie otrzymują ankietę dotyczącą gotowości i predyspozycji do służby. Mężczyźni mają obowiązek ją wypełnić, natomiast w przypadku kobiet udział jest dobrowolny.

Na razie Berlin chce zwiększać liczebność Bundeswehry przede wszystkim dzięki ochotnikom. Jeśli jednak zainteresowanie służbą okaże się niewystarczające, władze mogą zdecydować o przywróceniu obowiązkowego poboru.