Było ostrzeżenie w sprawie Ceuty? Skandal w hiszpańskim rządzie
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Świat

Było ostrzeżenie w sprawie Ceuty? Skandal w hiszpańskim rządzie

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Pedro Sanchez, premier Hiszpanii
Pedro Sanchez, premier Hiszpanii Źródło: PAP/EPA / J.J.Guillen
W hiszpańskim rządzie wybuchł spór o to, czy służby wywiadowcze ostrzegły władze przed masowym napływem migrantów do Ceuty pod koniec lipca.

Minister obrony Margarita Robles twierdzi, że Narodowe Centrum Wywiadu (CNI) przekazało władzom ostrzeżenie, podczas gdy minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska temu zaprzecza – podaje "El Pais".

We wtorek (25 sierpnia) podczas nadzwyczajnych przesłuchań w hiszpańskim parlamencie Robles powiedziała, że służby wywiadowcze oraz siły zbrojne dzieliły się informacjami o zbliżającym się napływie migrantów z policją i przedstawicielami rządu. Początkowo twierdziła, że ostrzeżenie zostało przekazane 30 lipca, jednak później sprecyzowała, że służby poinformowały władze już 29 lipca.

Minister spraw wewnętrznych odrzucił te twierdzenia. Grande-Marlaska argumentował, że nie otrzymał żadnego raportu wskazującego, iż 30 lipca dojdzie do wydarzeń na taką skalę. Jego zdaniem, gdyby władze dysponowały taką informacją, powinny zostać podjęte nadzwyczajne działania w celu wzmocnienia ochrony granicy.

Robles przyznała, że ostrzeżenie mogło zostać przekazane władzom ustnie, a nie w formie pisemnego raportu. Jak wyjaśniła, służby wywiadowcze nie zawsze przygotowują dokumenty i część informacji przekazują w inny sposób.

Kryzys migracyjny w Ceucie dzieli hiszpański rząd

Spór między dwojgiem kluczowych ministrów jest problemem dla premiera Pedro Sancheza. Niemal miesiąc po kryzysie w Ceucie w hiszpańskiej eksklawie nadal przebywają tysiące nielegalnych migrantów. Na rząd naciskają opozycja i opinia publiczna, domagając się wyjaśnienia, czy można było zapobiec masowemu napływowi oraz czy odpowiednio zabezpieczono granicę.

Według hiszpańskich mediów funkcjonariusze ochrony granicy już kilka tygodni przed kryzysem informowali władze o rosnącej liczbie osób próbujących drogą morską dotrzeć do Ceuty, m.in. pod wpływem apeli rozpowszechnianych w mediach społecznościowych.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: El Pais
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