Hiszpania przejmuje władzę w Ceucie. Będą szczepienia migrantów

Decyzję o przejęciu władzy nad hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej ogłosił w poniedziałek (24 sierpnia) pierwszy wicepremier Hiszpanii Carlos Cuerpo podczas wizyty w mieście. Jak wyjaśnił, sytuacja w Ceucie została uznana przez rząd Pedro Sancheza za "kwestię bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii".

Na czele utworzonej przez rząd jednolitej struktury dowodzenia stanie minister polityki terytorialnej Angel Victor Torres. Według Cuerpo przejęcie bezpośredniej kontroli nad miastem ma przede wszystkim przywrócić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do władz.

W piątek (21 sierpnia) setki migrantów ponownie zgromadziły się na plaży El Trampolin, dzień po przeprowadzeniu przez hiszpańskie służby operacji usunięcia z tego miejsca dużego, prowizorycznego obozowiska.

Powrót migrantów zmusił władze do czasowego wstrzymania prac porządkowych związanych z oczyszczaniem i dezynfekcją terenu.

Ceuta nie radzi sobie z kryzysem. Migranci będą szczepieni

Kryzys rozpoczął się 30 i 31 lipca, gdy do Ceuty próbowały przedostać się dziesiątki tysięcy osób. Według władz hiszpańskich większość migrantów została następnie odesłana do Maroka, jednak w enklawie nadal pozostaje około 5-8 tys. przybyszów.

Elementem planu awaryjnego jest akcja szczepień migrantów. Hiszpańskie władze planują rozdysponować około 45 tys. dawek szczepionek, które mają zostać wykorzystane w związku z obawami o sytuację sanitarną w mieście.

Rząd Hiszpanii wkracza do akcji. Prawie miesiąc po masowym szturmie na granicę

Według hiszpańskich władz skala napływu migrantów doprowadziła do poważnego obciążenia lokalnych służb i destabilizacji funkcjonowania Ceuty. Rząd centralny uznał, że sytuacja wymaga nadzwyczajnej koordynacji działań państwa.

Władze Maroka tłumaczyły wcześniej, że podczas masowego szturmu granicy pod koniec lipca ich służby celowo unikały konfrontacji z tłumem, obawiając się licznych ofiar. Marokański minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi przyznał, że wśród osób próbujących przedostać się do Ceuty było wielu młodych Marokańczyków.

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