Tajemnicza śmierć legendarnego rapera. Po 30 latach zapadł wyrok

Po niemal trzech dekadach od śmierci Tupaca Shakura zapadł przełomowy wyrok. Ława przysięgłych w Las Vegas uznała Duane’a "Keffe D" Davisa za winnego zabójstwa jednego z najsłynniejszych raperów w historii. Byłemu liderowi gangu z Compton grozi kara dożywotniego więzienia. Jego obrońca już zapowiedział apelację.

Zabójstwo Tupaca Shakura. Po 30 latach zapadł wyrok

Prokuratura przekonywała, że Davis zorganizował atak na Tupaca w ramach zemsty za wydarzenia, do których doszło kilka godzin wcześniej. Raper i towarzyszące mu osoby mieli wówczas pobić Orlando Andersona, siostrzeńca Davisa, oraz członków konkurencyjnego gangu Mob Piru.

Według prokuratora, Binu Palala Davis zdobył broń, zebrał członków Southside Crips i rozpoczął poszukiwania Shakura oraz jego bliskiego współpracownika Mariona "Suge’a" Knighta.

Napastnicy mieli w końcu zauważyć BMW, którym podróżowali Shakur i Knight. Wtedy padły strzały. Raper został ciężko ranny i zmarł kilka dni później. Knight przeżył zamach.

Oskarżony nie oddał strzałów?

Prokuratura podkreślała, że zgodnie z prawem obowiązującym w Nevadzie za morderstwo może odpowiadać również osoba uczestnicząca w spisku, nawet jeśli sama nie pociągnęła za spust.

Śledczy wykorzystywali w sprawie m.in. wypowiedzi Davisa z przesłuchań, filmu dokumentalnego oraz jego wspomnień wydanych w 2019 roku. Oskarżony miał opisywać osoby znajdujące się w cadillacu wykorzystanym podczas ataku oraz twierdzić, że przekazał broń innym członkom gangu.

Obrona próbowała podważyć tę wersję wydarzeń. Anthony Sanft, adwokat Davisa, wskazywał na brak dowodów kryminalistycznych, świadków naocznych oraz materialnych dowodów potwierdzających obecność jego klienta w samochodzie, z którego oddano strzały.

Zdaniem obrońcy Davis podczas przesłuchania w 2008 roku zmyślił część historii, ponieważ chciał uniknąć dożywotniego więzienia w związku ze sprawą narkotykową. Później miał natomiast powtarzać tę wersję wydarzeń, by zwiększyć zainteresowanie swoimi wspomnieniami.

– Czytacie książkę, która jest fikcją, a nie faktem – przekonywał Sanft przed ławą przysięgłych.

Kim był legendarny raper?

Tupac Shakur, znany również jako 2Pac, pozostaje jedną z największych ikon hip-hopu. Urodził się 16 czerwca 1971 roku w Nowym Jorku. Zginął 13 września 1996 roku w Las Vegas. Miał zaledwie 25 lat.

W swojej muzyce łączył osobiste doświadczenia z tematami społecznymi. Poruszał kwestie ubóstwa, rasizmu, przemocy, życia w miejskich dzielnicach oraz nierówności społecznych.

Do jego najbardziej rozpoznawalnych utworów należą "California Love", "Changes", "Dear Mama" i "Hit ’Em Up".

Shakur odnosił sukcesy również jako aktor. Zagrał m.in. w filmach "Juice", "Poetic Justice" i "Above the Rim".

Artysta sprzedał na całym świecie ponad 75 mln płyt, a jego śmierć jeszcze bardziej umocniła jego legendę. Wydany w 1996 roku album "All Eyez on Me" jest uznawany za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii rapu lat 90. W 2017 roku Tupac Shakur został pośmiertnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.