Chłopiec uwięziony w studni przez kilka dni znaleziony martwy

Chłopiec, którego służby zidentyfikowały jako Ajuba, wpadł do studni w środę (2 września) w pobliżu swojego domu.

Studnia była sucha, wykopana tradycyjną metodą i miała zaledwie około 40 cm średnicy, co znacznie utrudniało akcję ratunkową.

Ratownicy przez cztery dni prowadzili intensywne prace, wykorzystując ciężki sprzęt.

W związku z niestabilnym gruntem i niewielką średnicą studni wykopano równoległy szyb, a następnie próbowano dotrzeć do chłopca tunelem poziomym.

Jak informowały służby, dziecko znajdowało się pod grubą warstwą ziemi.

W sobotę wieczorem (5 września) algierska ochrona cywilna poinformowała, że chłopiec został odnaleziony i wydobyty, jednak nie żył.

Akcja ratunkowa przyciągnęła uwagę całego kraju, a w mediach społecznościowych pojawiały się liczne apele o jego uratowanie – podaje agencja AFP.