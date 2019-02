Afera w USA. Słynny aktor sfingował "homofobiczny" i "rasistowski" napad na siebie

Jussie Smollett złożył 29 stycznia zawiadomienie, że został napadnięty. Do ataku miało dojść w Chicago. Aktor zeznał, że zaatakowało go dwóch zamaskowanych mężczyzn. Mieli my założyć pętlę na szyi, wykrzykiwać rasistowskie i homofobiczne hasła. Smollett sugerował, że byli to wyborcy Donalda Trumpa (mieli krzyczeć hasła nawiązujące do sloganów wyborczych prezydenta USA).

"Napad" wywołał wielkie oburzenie za oceanem, a w obronę aktora zaangażowali się m.in. politycy Demokratów.

Tymczasem policja przekazała mediom, że aktorowi postawiono zarzut składania fałszywych zeznań. CBS Chicago znalazło się w posiadaniu nagrań, na których widać, jak mężczyźni z napadu kupują maski na twarz, które wykorzystano podczas ataku. Okazało się jednak, że jeden z nich jest osobistym trenerem aktora. Mężczyźni zostali aresztowani, ale następnie zwolniono ich z aresztu, a policja podała, że "napastnicy" poszli na współpracę ze służbami. Ich zeznania miały ponoć zmieniły cały bieg śledztwa.

– Detektywi skontaktują się z prawnikami zatrudnionymi przez oskarżonego w celu rozsądnego wynegocjowania poddania się przez niego karze – przekazał rzecznik policji.