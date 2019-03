Uratowani migranci porwali statek. Włoski minister grzmi

Włoska agencja Ansa podała, że do zdarzenia doszło sześć mil morskich od wejścia do portu w Tripolisie. Migranci uprowadzili turecki statek handlowy "Elhiblu I" i zmienili kurs. Nie wiadomo, co dokładnie stało się na pokładzie.

– To pierwszy akt piractwa na pełnym morzu z migrantami – powiedział minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini. I zapowiedział, że porywacze nie mają szans na pobyt w jego kraju. – Zobaczą Włochy tylko za pomocą teleskopu – oświadczył.

Migranci uprowadzili statek po tym, jak dowiedzieli się, że zostaną przetransportowani do Trypolisu. Zmusili załogę do płynięcia w stronę Malty i Lampedusy. Salivini podkreślił, że doszło do "aktu zorganizowanej przestępczości", a na włoskich wodach nie ma na to zgody.