"Do Rzeczy" nr 45: Czas zlikwidować Parlament Europejski

– Chociaż świat pełen jest organizacji i instytucji, z których nie ma ani odrobiny pożytku, palma pierwszeństwa bezapelacyjnie należy się Parlamentowi Europejskiemu. Powodów jest wiele, ale wniosek może być tylko jeden: europarlament należy zlikwidowa. Im szybciej, tym lepiej –przekonuje Teresa Stylińska w artykule „Szkodliwy europarlament”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jesteśmy atakowani przez tych, którym nie w smak jest podmiotowa Polska –mówi prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, w rozmowie z Tomaszem Rowińskim.

– „Następna stacja – Marek Nowakowski” – przedstawienie Teatru TVP, którego premiera nastąpi 8 listopada o godz. 21 w telewizyjnej Jedynce, przybliży sylwetkę Marka Nowakowskiego – zapowiada Tomasz Zbigniew Zapert w artykule „Dwie strony bufetu”.

– Liberalna lewica pragnie powstrzymać Marsz Niepodległości za każdą cenę. Nawet za cenę śmieszności –zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Marsz, który salony kochają nienawidzić”.

– W roku 1857 brytyjskimi posiadłościami w Indiach wstrząsnęło powstanie tubylczych żołnierzy Kompanii Wschodnioindyjskiej – sipajów. W trakcie trwających dwa lata walk obie strony konfliktu prześcigały się w okrucieństwie, a obudzone wówczas upiory nękać miały Anglików przez kolejne dekady –pisze Łukasz Czarnecki w artykule „Indie we krwi”.

– Czy polityk, który aktywnie wspiera legalność mordowania dzieci nienarodzonych, może przystępować do Komunii Świętej? Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego – nie. A jednak znany z proaborcyjnej polityki prezydent USA Joe Biden oznajmił publicznie, że papież zachęcił go do przyjmowania Ciała Chrystusa. Watykan nie zdementował tej informacji. Takiego skandalu w Kościele nie było już dawno – stwierdza Paweł Chmielewski w tekście „Biden i aborcja”

– PiS realizuje program Partii Razem –przekonuje Sławomir Mentzen, doradca podatkowy, polityk Konfederacji, w rozmowie z Jakubem Wozinskim.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również dodatek specjalny poświęcony zwalczaniu „kłamstwa oświęcimskiego”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 8 listopada 2021.