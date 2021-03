„Pistolety” prezesa

Lojalność. To jedna z tych cech, które prezes PiS Jarosław Kaczyński ceni u swoich współpracowników najbardziej. Gdy ktoś pozostaje wobec niego lojalny, wiadomo, że w polityce nie zginie. Nawet jeśli będzie popełniał błędy, a wizerunkowo bardziej szkodził partii, niż pomagał, to prezes i tak będzie go bronił.