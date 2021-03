Requiem dla pokolenia

Historia częściowo autobiograficzna: Walker zaciągnął się do armii, trafił jako medyk do Iraku, wrócił dotknięty ciężkim stresem pourazowym, wpadł w narkotyki, a potem zaczął napadać na banki. Skazano go na 11 lat więzienia. Za zachętą dziennikarza, który napisał o nim artykuł, w więzieniu Walker zaczął pisać. Okazało się, że ma talent, a za prawa do ekranizacji jego pierwszej powieści zapłacono milion dolarów.