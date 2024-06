"Do Rzeczy" nr 24: Adwokat Judasza. Kaja Godek i Piotr Semka o metamorfozie Tomasza Terlikowskiego

- Wielu krytyków Tomasza Terlikowskiego wieszczy, że za jakiś czas przejdzie on na protestantyzm lub wręcz odejdzie od wiary. To nieporozumienie. Tomasz Terlikowski nie chce opuszczać wspólnoty katolików, tylko chce wskazać jej drogę według przesłanek, które on uważa za najlepsze i najważniejsze. Nie będzie się liczył z tradycyjną strukturą Kościoła złożoną z episkopatów, biskupów i proboszczów, a raczej przyjmować będzie rolę kogoś, kto poucza hierarchów – stwierdza Piotr Semka w tekście “Świecki biskup Kościoła bez nadziei”.



– Tomasz Terlikowski wywołał mnie do tablicy. Pouczył, że katolik nie może być homofobem (cokolwiek to oznacza), a obrońca życia ma szanować transseksualistów i nie może się dystansować od transobrzydliwości. Nie siliłabym się na żadną polemikę, gdyby nie to, że Terlikowski kolejny raz próbuje pisać nową teologię – pod dyktando ruchu, którego celem jest zniszczyć człowieka, cywilizację i sam Kościół – pisze Kaja Godek w artykule “Kiedyś wspólnie staliśmy na tej samej barykadzie”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:



– Z jednej strony pan premier deklaruje pełne poparcie dla służb i żołnierzy, w praktyce realizując politykę ochrony granicy podobną do tej, jaką realizowała poprzednia władza. Z drugiej strony na zapleczu – w prokuraturze pana ministra Bodnara, po cichu i bez rozgłosu, ale przecież z druzgocącymi skutkami dla morale funkcjonariuszy i żołnierzy, powstaje zespół, którego zadaniem jest ściganie i dręczenie tych, którzy robili dokładnie to samo – tyle że za poprzedniej władzy – stwierdza Łukasz Warzecha w artykule “Granica odpowiedzialności”.

– Piwnica Pod Baranami, kabaret Tey, Kabaret Olgi Lipińskiej. Teatr, kino, telewizja, estrada. Piosenki, monologi, skecze, polityka. Do czegokolwiek się zabrał, to mu wychodziło. Odszedł Janusz Rewiński – pisze Piotr Gociek w tekście “Siara – i wszystko jasne”.





– Mimo że wśród gwiazdorów futbolu nie ma homoseksualistów, a niemal wszyscy piłkarze przechwalają się w mediach społecznościowych kształtnymi figurami swoich kobiet, jedna z największych imprez piłkarskich na świecie odbędzie się pod znakiem tęczowej flagi – zauważa Krystian Kratiuk w tekście “Euro LGBT”.





– „Książki są bronią w wojnie idei” – brzmiało hasło amerykańskiej serii wydawniczej Armed Services Editions. To dlatego podczas drugiej wojny światowej z USA do Europy obok uzbrojenia i zapasów trafiały miliony książek. A żołnierze je pochłaniali – piszeRadosław Wojtas w artykule “W kieszeni szeregowca Ryana”.





– Rosyjska opozycja kłóci się o to, skąd się wziął Putin: z KGB czy ze świata oligarchów, skupionych wokół Jelcyna? Najbliższa prawdy jest następująca teza: nie byłoby dyktatury na Kremlu, gdyby nie prozachodni liberałowie i demokraci – stwierdza Maciej Pieczyński w tekście “Kto zdradził rosyjską opozycję”.

– Na świat przychodzi rekordowo mało dzieci. Nie tylko w Polsce, gdzie liczba urodzeń może być w tym roku najniższa od końca drugiej wojny światowej. Eksperci szacują, że do 2050 r. tylko 24 proc. państw uda się utrzymać zastępowalność pokoleń. W 2100 r. spokojne o stabilną liczbę ludności będą mogły być rządy tylko 3 proc. krajów – alarmuje Jacek Przybylski w artykule “Wielkie wymieranie zachodniego świata”.

W najnowszym numerze również Paweł Chmielewski o “Kościele bez Mszy i księży”.