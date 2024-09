Braun w rozmowie z "Do Rzeczy". Warzecha zapowiada nowy numer tygodnika

Warzecha zapowiada nowy numer

– Na okładce zapowiadamy wywiad z jednym z najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych, ale także kontrowersyjnych polskich polityków, czyli z Grzegorzem Braunem. Ryszard Gromadzki pyta polityka Konfederacji o sprawy związane z samą Konfederacją, m.in. z wyłonieniem kandydata na prezydenta, a także pyta Grzegorza Brauna, jak mu się funkcjonuje w Parlamencie Europejskim, do którego przecież Braun się dostał, będąc zdeklarowanym przeciwnikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej – powiedział Łukasz Warzecha w zapowiedzi nowego numeru "Do Rzeczy".

– Piotr Semka pisze o poszukiwaniu przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata na prezydenta. A jest to poszukiwanie, jak wiadomo, bardzo, bardzo trudne – stwierdził publicysta.

– Jerzy Karwelis, czyli nasz specjalista od spraw covid, epidemii, który śledził w swoim "Dzienniku zarazy" codziennie to, co się działo w okresie covidowym, tym razem zajmuje się dr. Pawłem Grzesiowskim, który został mianowany przez pana premiera Donalda Tuska Głównym Inspektorem Sanitarnym. Jerzy Karwelis analizuje, co dr Grzesiowski może chcieć na tym stanowisku zrobić, ale także po co właściwie akurat on został na to stanowisko powołany – zapowiedział Warzecha.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Obecna faza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wyraźnie zmierza ku zakończeniu. Jaki wynik wojny byłby w polskim interesie? – rozważa Lech Mażewski w tekście "Między zwycięstwem a klęską Kijowa".

– Mąż lub syn na froncie "specoperacji" to powód patriotycznej dumy, a także możliwość dodatkowego zarobku. Jedne Rosjanki protestują przeciw wojnie, inne chętnie wysyłają na nią swoich mężów i synów – pisze Maciej Pieczyński w artykule "Moskwa jest kobietą".

W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz o lewakach nawołujących do przemocy wobec prawicy.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 2 września 2024 r.