"Do Rzeczy" nr 50: Nowa szkoła historii Holokaustu. Inżynierowie antypolskiej narracji

– Kraków ma nowego metropolitę i – zgodnie z przewidywaniami wielu komentatorów – został nim kard. Grzegorz Ryś. Czy na trwałe zmieni polski katolicyzm? A jeżeli tak, to w jakim kierunku? – zastanawia się Paweł Chmielewski w tekście "Kardynał Grzegorz Ryś na rozdrożu".

– Jak naprawić świat, nie narażając się na zarzut, że czyni się to tylko na własną chwałę, a nie na chwałę Pana? Czy można godzić się na kłamstwo i obłudę? "Ministranci" to obfity materiał do przemyślenia – pisze Piotr Gociek w tekście "Być jak Pan Jezus".

– Doczekaliśmy się. Pojawił się wyrok TSUE w sprawie transkrypcji aktów "małżeństw" jednopłciowych. I naprawdę miałem się w to nie wtrącać. Osiągam wiek senioralny, a świat oszalał. Nie mam na to wpływu, więc powinienem mieć dystans. A jednak piszę. Powód zmiany decyzji jest prosty. Po tym wyroku nic już nie będzie takie samo – alarmuje Mariusz Muszyński w tekście "»Małżeństwa« jednopłciowe. Prawo, którego nie ma".

– Pierwsze rozprawy na podstawie nowych przepisów rozpoczęły się jeszcze 17 grudnia 1981 r. Początkowo w sądach – podobnie jak w prokuraturach, co potwierdziło śledztwo pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – posługiwano się egzemplarzami powielaczowymi dekretu o stanie wojennym i skazywano na podstawie prawa, które nie zostało prawidłowo opublikowane – pisze Grzegorz Majchrzak w artykule "Kulisy wprowadzenia dekretu o stanie wojennym".

– W ramach unijnego programu Security Action for Europe Polska ma otrzymać na wydatki zbrojeniowe nawet 45 mld euro niskooprocentowanych pożyczek. Prawdziwa nazwa funduszu powinna jednak brzmieć UNSAFE, bo horrendalnie zadłużone polskie państwo wikła się we wspólny dług i pogłębia zależność od Brukseli – ostrzega Jakub Wozinski w tekście "Niebezpieczny SAFE".

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha o kłopotach Mateusza Morawieckiego w PiS.

