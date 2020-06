Jak wygląda sytuacja w Szwecji? "Polityka tolerancji zakażeń w społeczeństwie upadła"

Odporność grupowa w kontekście koronawirusa miała być dobrym sposobem na walkę z epidemią w Szwecji. Czy Szwedzi osiągnęli odporność grupową?

Oczywiste jest, że w Szwecji nie osiągnięto żadnej odporności grupowej.

Na jakiej podstawie pan tak twierdzi?

Świadczą o tym wszystkie statystyki. Polityka tolerancji zakażeń w społeczeństwie lansowana przez Andersa Tegnella całkowicie upadła w obliczu faktów. Nie przeszkadza to jednak naczelnemu epidemiologowi Szwecji dalej lansować swoją teorię. Dane z największych szwedzkich miast wskazują na to, iż założenia Andersa Tegnella były błędne. Tak zwana odporność grupowa nie występuje. Przeciwciała w Sztokholmie posiada zaledwie ok 10 proc. mieszkańców. W kraju nadal rośnie liczba zakażonych.

Mówi pan, że liczba zakażonych spada. Jednak w polskich mediach można przeczytać, że krzywa statystycznych zakażeń spada. To jak w końcu jest?

W zasadzie trudno określić, czy i w jakim procencie krzywa statystycznych zakażeń w Szwecji spada.

Jaki jest powód tego, że trudno określić tę kwestię?

Powodem braku miarodajnej oceny jest zbyt niski poziom wykonywanych pełnych testów na obecność Covid-19. Trzeba przy tym przyjąć bardzo dużą liczbę pacjentów, którzy nie są objęci bezpośrednim leczeniem szpitalnym. Pacjenci zgłaszają się do przychodni metodą online, a nie bezpośrednio. Nie są także rejestrowani jako pacjenci z Covid-19. Jeśli ktoś zgłasza się na poradę online, nie ma krytycznych objawów, a jedynie symptomy, nie jest kierowany do szpitala. Nie ma też bezpośredniego przymusu kwarantanny osób, które są potencjalnie zakażone.

Ile osób może być obecnie zakażonych koronawirusem?

Niezależni epidemiolodzy określają poziom zakażeń w Szwecji na ok 160-200 000 tys.

Oficjalne statystyki są jednak inne. Skąd ta rozbieżność?

Wszyscy mówią, że oficjalne statystyki są po prostu zaniżane.

A jak wygląda sprawa wylotów ze Szwecji? Można podróżować poza jej granice?

Nie. Ku mojej rozpaczy wstrzymano wyloty ze Szwecji. Jako ojca 5-letniego synka bardzo nad tym boleję. Chcę zobaczyć i przytulić moje dzieci. Epidemia spowodowała, że nie widziałem mojej rodziny od 6-ciu miesięcy. To boli. Tym bardziej, że nie wiem, kiedy zobaczę bliskich.