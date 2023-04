Unia będzie decydować o polskich lasach? Zdecydowana reakcja wiceminister

Na antenie radiowej "Jedynki" wypowiedziała się na ten temat wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Golińska: Kto rządzi lasami, rządzi jedną trzecią Polski

Relacjonując prace w komisji sejmowej wiceminister zwróciła uwagę, że posłowie opozycji z początku bagatelizowali sprawę lasów mówiąc, że skoro na razie nic drastycznego nie wydarzyło się, to nie ma potrzeby się nimi zajmować. – Udowodniliśmy w trakcie dyskusji, że proces uderzania w polskie leśnictwo już się rozpoczął – mówiła Golińska.

Dodała, że po zakończeniu komisji politycy opozycji wykazali większe zainteresowanie dokumentami prezentowanymi przez PiS, z których wynika, że UE chce przejąć kontrolę nad polskimi lasami. – Działania Unii Europejskiej pokazują, że cały czas za naszymi plecami toczy się wojna o to, kto powinien zarządzać Polską – kontynuowała wiceminister.

– Lasy to jedna trzecia powierzchni naszego kraju i jeśli tą powierzchnią miałby zarządzać ktoś poza Polakami, oznaczałoby to, że ten ktoś zyskał olbrzymią władzę nad naszym krajem i społeczeństwem – stwierdziła Golińska. Jako hipotetyczne przykłady takiego negatywnego wpływu kontroli UE wiceminister podała zakaz wstępu do lasów pod pretekstem ochrony przyrody.

Dziennikarz zapytał Golińską, czy jeszcze przed wyborami zaproponuje wpisanie do Konstytucji niezależność lasów państwowych od podmiotów międzynarodowych. Odpowiedziała, że będzie się o to starać.

Obrona lasów

Projekt złożony przez posłów PiS przygotowali leśnicy. Zebrali pod nim pół miliona podpisów. Proponowana uchwała jest odpowiedzią na zmiany zapowiadane w Traktacie Europejskim. Ich konsekwencją może być osłabienie polskiego przemysłu drzewnego. Zmiany w europejskim dokumencie zakładają, że leśnictwem w krajach członkowskich nie będzie kierował rząd kraju, a Unia Europejska.

W projekcie uchwały PiS czytamy, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach". Autorzy projektu wzywają również do zaprzestania "bezpodstawnych ataków na polskich leśników, prowadzących do podważania ich wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji mających doprowadzić do zmiany sposobu gospodarowania lasami w naszym kraju".

