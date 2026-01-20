Kolejny problem dot. celów klimatycznych UE. "To będzie bardzo trudne"

Na koniec 2025 r. w Europie funkcjonowało 1,04 mln punktów ładowania, w tym 855,78 tys. punktów AC (wolnego ładowania prądem zmiennym) oraz 186,42 tys. punktów DC (szybkiego ładowania prądem stałym).

W Polsce było to 12 561 punktów ładowania na koniec 2025 r. (+46 proc. r/r), w tym 2413 punktów o mocy powyżej 100 kW (+83 proc. r/r).

"Oceniamy, że aby cele klimatyczne Unii Europejskiej w transporcie były realne do osiągnięcia, liczba punktów ładowania w Europie powinna wzrosnąć do 7-8 mln sztuk do końca 2030 roku. Na dzisiaj, biorąc pod uwagę tempo rozwoju infrastruktury ładowania w ostatnich latach, wydaje się to mało realne do osiągnięcia" – powiedział Faryś podczas spotkania "Podsumowanie 2025 roku w motoryzacji – kluczowe trendy, liczby i wnioski dla biznesu na 2026", zorganizowanego przez Fleet Online.

Rejestracje elektryków spadną w 2026 r.

Jak wynika z danych PZPM, w ub.r. w Polsce zarejestrowano 43 311 w pełni elektrycznych samochodów osobowych (wzrost o 162 proc. r/r), w tym 7684 (+342 proc.) w samym grudniu oraz 2369 elektrycznych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony (+27 proc. r/r), w tym 918 w grudniu ub.r. (+182 proc. r/r).

"Jestem pewien, że wynik rejestracji samochodów elektrycznych w Polsce w 2026 roku będzie gorszy niż w poprzednim, ale nie powinien być o wiele gorszy. Po pierwsze jeszcze przez pewien czas będziemy kupować samochody z dopłatami; myślę, że mówimy o ok. 8-10 tys. sztuk w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przez pozostałe 10 miesięcy roku średni wynik miesięczny powinien być lepszy niż w 2024 r., czyli powinien przekraczać 1,8-2 tys. sztuk. W efekcie w całym roku powinniśmy mieć trójkę na początku" – powiedział Faryś podczas spotkania "Podsumowanie 2025 roku w motoryzacji – kluczowe trendy, liczby i wnioski dla biznesu na 2026", zorganizowanego przez Fleet Online.

W jego ocenie, biorąc pod uwagę brak dofinansowania do zakupu samochodów elektrycznych, wynik powyżej 30 tys. rejestracji w tym roku byłby "niezłym wynikiem".

Z danych PZPM wynika również, że w 2025 r. w Polsce zarejestrowano 178 elektrycznych samochodów ciężarowych (+82 proc. r/r), w tym 52 (+27 proc. r/r) pojazdy o DMC powyżej 12 ton, a także 255 elektrycznych autobusów (+51 proc. r/r).

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

