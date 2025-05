Jak Warszawa Trzaskowskiego wspiera klimatystycznych terrorystów

Zadziwiające jest, że współpracownicy pana Nawrockiego tej sprawy nie komentują i nie wybijają – to tylko świadczy o tym, jak słaby sztab ma kandydat PiS. Tak się bowiem składa, że za terrorystyczne akcje klimatystycznej sekty pośrednio odpowiadają rządzący, a już szczególnie kandydat KO, pan Rafał Trzaskowski.

Faktem jest i trzeba to przypominać, że to obóz PiS umieścił Polskę na ścieżce polityki klimatycznej UE, choć teraz twierdzi, że z tą polityką od zarania walczył – co oczywiście nie jest prawdą. W jakimś też stopniu obóz PiS jest odpowiedzialny za rozplenienie się klimatystycznego aktywizmu w najgorszej postaci. To Michał Kurtyka – pełnomocnik rządu PiS do spraw organizacji szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach w 2018 r., a potem przez krótki czas minister klimatu w rządzie pana Morawieckiego – zaprosił do Katowic wówczas dopiero budującą swoją popularność Gretę Thunberg i jeszcze się tym chwalił. Akuszerami klimatystycznego aktywizmu w jego ekstremalnej postaci – jakkolwiek został on wyhodowany na Zachodzie i przyszedł do nas stamtąd jak wiele innych mód – byli przede wszystkim politycy obozu obecnej władzy oraz przychylni mu publicyści.