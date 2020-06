Choroba powoduje bliznowacenie serca, nerek, płuc. Dziś Światowy Dzień Twardziny Układowej

Gen. Gielerak: Nie możemy biernie czekać na drugą falę epidemii COVID-19

Jeśli ogniska zakażeń nadal będą się pojawiać, to stwarzamy wirusowi warunki do przetrwania do jesieni. A to oznacza, że wirus jeszcze długo będzie stanowił poważne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz bezpieczeństwa i stabilności państwa...