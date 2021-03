Prof. Rejdak: Ruszają badania kliniczne nad amantadyną

Dobrą informację kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i szef zespołu badającego amantadynę przekazał na antenie Radia ZET.

Amantadyna na COVID-19

Naukowiec poinformował, że udało się doprowadzić do końca wszystkie procedury niezbędne do rozpoczęcia badań nad lekarstwem.

Amantadyna jest obecna na rynku farmaceutycznym od kilkudziesięciu lat. Jednak do tej pory wykorzystywano ją jedynie do zwalczania innych przypadłości neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona. W ocenie prof. Rejdaka powinno to przyspieszyć zatwierdzenie leku także do leczenia COVID-19.

Prof. Rejdak oraz prof. Paweł Grieb z PAN jako pierwsi na świecie opisali możliwe działanie ochronne amantadyny przeciwko COVID-19 u pacjentów z chorobami neurologicznymi. Prof. Rejdak zauważył, że jego ponad 20 pacjentów leczonych amantadyną na chorobę Parkinsona i stwardnienie rozsiane zaskakująco łagodnie lub wręcz bezobjawowo przeszło zakażenie koronawirusem. Wiosną nie podjęto jednak badań klinicznych nad tym lekiem, ponieważ potrzebne były na to środki w wysokości ok. 5 mln zł.

Terapię z użyciem amantadyny stosował już wcześniej dr Włodzimierz Bodnar z Przemyśla. O "piorunujących efektach" amantadyny publicznie mówił również minister Michał Warchoł z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spray do nosa Sanotize

Amantadyna to nie jedyny preparat, który może być zastosowany w leczeniu COVID-19. Na początku tygodnia kanadyjska firma biotechnologiczna Sanotize poinformowała o uzyskaniu warunkowej zgody rządu Izraela na sprzedaż sprayu zabijającego znajdujące się w jamie nosowej wirusy, w tym koronawirus SARS-CoV-2. Badania kliniczne nad sprayem rozpoczęły się w poniedziałek w Wielkiej Brytanii. Według wstępnych badań oparty na tlenku azotu preparat ma 99,9 proc. skuteczności w walce z SARS-CoV-2.

Rekordowa liczba zakażeń

Mamy 35 143 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.

35 143 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (5264), śląskiego (5095), wielkopolskiego (4141), dolnośląskiego (2876), małopolskiego (2826), pomorskiego (2625), kujawsko-pomorskiego (1940), łódzkiego (1872), podkarpackiego (1716), zachodniopomorskiego (1113), lubelskiego (1073), warmińsko-mazurskiego (1067), lubuskiego (874), świętokrzyskiego (822), opolskiego (694), podlaskiego (529).

616 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 318 osób.

