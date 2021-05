Belgijscy eksperci o dyskryminacji. Chodzi o osoby niezaszczepione

Ekspertyza prawna została przygotowana dla rządu belgijskiego przez organizację pozarządową Ośrodek Równych Szans i Sprzeciwu wobec Rasizmu (Unia).

"Obecny stan kampanii szczepień i fakt, że nie są one obowiązkowe, powoduje różnice wśród ludności. Niektórzy dostawcy towarów i usług mogą mieć pokusę wprowadzenia własnych środków w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak w przypadku braku przepisów określających wyraźny wymóg szczepienia odmowa skorzystania z usługi lub towaru mogłaby zostać uznana za dyskryminację" – czytamy w analizie, która trafiła m.in. na biurko premiera Belgii Alexandra de Croo oraz szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Annelies Verlinden.

Unia przekazała fragmenty dokumentu Polskiej Agencji Prasowej.

Gdzie może dochodzić do dyskryminacji?

Organizacja wymienia w nim potencjalne sytuacje, w których może dochodzić do rozróżniania ludzi ze względu na zaszczepienie bądź nie i w konsekwencji do dyskryminacji. Wskazuje tu na przyjmowanie do domów opieki, wynajem mieszkań, dostęp do siłowni i zajęć fitness.

"Argument dotyczący zbiorowego interesu przemawiający za odmową dostępu do niektórych usług można uznać za uzasadniony. Ważnym argumentem jest również ochrona pracowników tych usług. Jednak bez przepisów ustanawiających obowiązek szczepień, usługodawca nie może sam wprowadzać takiego obowiązku ani monitorować stanu szczepień klienta lub pacjenta" – ocenia Ośrodek Równych Szans i Sprzeciwu wobec Rasizmu (Unia).

