Prof. Horban: Płatne szczepienia? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie

Ekspert, pytany w Programie 3 Polskiego Radia, czy przed wariantem Delta chronią dwie dawki szczepionki, odparł, że na pewno zabezpieczają one przed ciężkim przebiegiem choroby.

Będzie trzecia dawka szczepionki?

Zaznaczył, że obecnie jest za wcześnie, by mówić o wprowadzeniu trzeciej dawki szczepień. – Wydaje się, że wcześniej czy później ta dawka trzecia, czy następne będą musiały być podane, ponieważ duża część szczepionek generalnie nie daje trwałej odpowiedzi do końca życia. Część szczepionek należy powtarzać po to, żeby pamięć immunologiczna była cały czas ćwiczona – wyjaśnił prof. Horban.

Podkreślił, że wariant Delta jest nawet dwukrotnie bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe warianty. – Jest 50-60 proc. bardziej zaraźliwy niż do tej pory dominujący wariant brytyjski. W związku z tym możemy się spodziewać, że potencjał tego wirusa jeśli chodzi o zakażenie będzie dużo większy – cenił przewodniczący Rady Medycznej przy premierze.

– Wiemy też, że jeżeli zaszczepimy się dwoma dawkami szczepionki, to ta odporność jest na tyle wystarczająca, że człowiek zaszczepiony tą szczepionką ma bardzo małe szansę, żeby opuścić ten padół lub wylądować w szpitalu. Nawet jeśli zachoruje, to relatywnie łagodnie – dodał.

Wkrótce zapłacimy za szczepienie?

Pytany o ewentualną odpłatność za szczepienie, prof. Horban wyraził nadzieję że do tego jednak nie dojdzie. – Zdecydowana większość ludzi ma jednak zdrowy instynkt samozachowawczy, który polega na tym, że jeżeli można uniknąć przykrości chorób, czy nie daj Boże śmierci, to należy to zrobić – powiedział. Zaznaczył, że odpłatność byłaby za wykonanie szczepionki. Dodał, że dyskusja na ten temat trwa. – Liczymy, że wakacje będą owocne i zdecydowana większość osób się zaszczepi – powiedział.

Zaapelował do osób niezdecydowanych o zaszczepienie się. Zwrócił uwagę, że w ten sposób chroni się także ludzi, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą się zaszczepić.

Potwierdził, że istnieje możliwość wprowadzenia kolejnego częściowego lockdownu podczas kolejnej fali zakażeń. – Jeśli się nie zaszczepimy, to niestety istnieje taka opcja, będzie ona wdrożona – oświadczył profesor.

