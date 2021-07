Co z amantadyną? Prof. Rejdak: Nie udało się przeprowadzić badania w tempie, w jakim planowaliśmy

Amantadyna miała się okazać lekiem na koronawirusa. Prace nad nią prowadzili polscy naukowcy, którzy jako pierwsi wydali światową publikację mówiącą o zastosowaniu amantadyny w leczeniu COVID-19. Badania jednak niestety się opóźniają.

– Nie udało się przeprowadzić badania w tempie, w jakim planowaliśmy. Prace zaczynaliśmy w fazie spadkowej poprzedniej fali pandemii, co miało wpływ na ich dynamikę i przebieg. Bardzo się cieszę, że infekcje stały się tak rzadkie, ale nadal są one obecne i groźne. Jest to rzeczywiście dużą zasługą szczepień, bo są one głównym narzędziem ochrony przed infekcjami w skali populacyjnej, ale nadal wiele osób np. z powodów medycznych nie może się zaszczepić albo mimo zaszczepienia nie uzyskuje pełnej odporności. Cały świat szuka leków, które mogą być pomocne w sytuacji, gdy dojdzie do infekcji – mówił prof. Rejdak.

– Oczywiście w pełni popieram szczepienia i zachęcam pacjentów – zwłaszcza z chorobami neurologicznymi – aby się zaszczepili, ale mamy liczne doniesienia, że mimo pełnego zaszczepienia dojdzie do infekcji. Co wtedy? Musimy mieć leki, które ochronią organizm – tłumaczył.

Prof. Rejdak zwrócił uwagę, że różne instytucje europejskie zainteresowały się amantadyną. – Razem tworzymy konsorcjum naukowe, złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej o dodatkowy grant. Identyczne badanie kliniczne toczy się w Danii w oparciu o bardzo podobny protokół, więc mamy nadzieję, że wspólne wysiłki z kolegami z innych krajów przybliżą nas do szybszego wyniku – opisywał.

