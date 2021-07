Restauracje tylko dla zaszczepionych. Irlandia podąża drogą Francji

Zgodnie z zaproponowaną przez rząd nowelizacją ustawy o przepisach epidemicznych, lokale gastronomiczne będą mogły wznowić przyjmowanie klientów wewnątrz, ale tylko tych, którzy są w pełni zaszczepieni, bądź już przeszły COVID-19. Ograniczenie to ma obowiązywać do 9 października, choć we wrześniu przeprowadzony zostanie przegląd sytuacji.

Rozwiązanie dyskryminujące

Wicepremier Leo Varadkar przyznał w trakcie debaty w parlamencie, że proponowane przez rząd rozwiązanie nie jest idealne, ale jest lepsze i bezpieczniejsze niż dwie możliwe alternatywy, czyli otwarcie sektora gastronomicznego bez ograniczeń albo pozostawienie go zamkniętym do czasu zbudowania odporności zbiorowej w społeczeństwie. Wskazywał, że podobne zasady wprowadziły już Dania i Niemcy, a kilka innych krajów, w tym Francja, zmierza w tym kierunku. Opozycja przekonywała natomiast, że jest to rozwiązanie dyskryminujące. W głosowaniu rządową propozycję poparło 74 posłów, przeciwnych było 68.

Do tej pory w Irlandii pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 2,73 mln osób, a drugą - ponad 2,12 mln. Stanowi to odpowiednio 71,9 proc. oraz 57,3 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Od początku epidemii w Irlandii wykryto prawie 280 tys. zakażeń koronawirusem, z powodu których zmarło 5018 osób.

Irlandia podąża drogą Francji

Irlandia nie jest pierwszym krajem, który decyduje się na tak kontrowersyjne rozwiązania. Wcześniej podobne decyzje podjęła Francja. Od 21 lipca każdy powyżej 12. roku życia będzie musiał w tym kraju okazać certyfikat sanitarny (pass sanitaire), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w "miejscach wypoczynku i kultury".

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmie także wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzających placówki medyczne.

