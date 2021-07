"Boimy się zamieszek". Nieoficjalnie: Nie będzie ograniczeń jak we Francji

Zmiany w polityce covidowej Francji, zapowiedziane w poniedziałek wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona, będą wdrażane systematycznie przez kolejne trzy miesiące, aż do jesieni. Przewidują one m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione. Do 15 września zaszczepić się muszą pracownicy służby zdrowia i placówek opiekuńczych. Jeżeli nie zastosują się do obowiązku w tym terminie, nie będą oni mogli pracować i nie będą otrzymywać wypłat.

Macron poinformował w poniedziałek, że kwestia obowiązkowego szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich obywateli pozostaje otwarta i będzie uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Na podobny krok, oprócz Francji, zdecydowały się też Grecja i Włochy.

Polska nie pójdzie w ślady Francji

Jak ustalił "Wprost" pomysł, aby w Polsce wprowadzić ograniczenia dla niezaszczepionych na wzór francuski, został odrzucony w rządzie. Rada Medyczna przy premierze wciąż jednak chce wprowadzenia obowiązkowego szczepienia dla medyków.

Jak podkreśla anonimowy informator z rządu w rozmowie z "Wprost", polscy politycy nie odważą się na wprowadzenie restrykcji dla osób niezaszczepionych.

– Gdybyśmy w Polsce wprowadzili ograniczenia dla osób niezaszczepionych, to mielibyśmy o wiele większe protesty niż te we Francji, gdzie obecnie demonstruje 18 tys. osób. Boimy się zamieszek – mówi Wprost.pl osoba z rządu.

– Jak mielibyśmy egzekwować ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Trzeba by było zmienić prawo – dodaje informator portalu.

