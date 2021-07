Ilu Polaków jest w pełni zaszczepionych na COVID-19?

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 32,6 mln szczepień – wynika z danych rządowych opublikowanych w sobotę. Liczba w pełni zaszczepionych osób przekroczyła 16 mln.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 631 135 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 080 265 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 199 753.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionek. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek.

Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Według danych z soboty nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą osób z województw: mazowieckiego (16), małopolskiego (14), dolnośląskiego (11), śląskiego (11), łódzkiego (9), wielkopolskiego (8), lubelskiego (7), podkarpackiego (7), świętokrzyskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), opolskiego (3), pomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), zachodniopomorskiego (3), lubuskiego (2), podlaskiego (2).

Resort poinformował jednocześnie, że 4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 5 zakażonych.

Łącznie od marca ub. roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 881 355 przypadków. Zmarło 75 212 osób z COVID-19.

Czytaj też:

Przymus szczepień przeciw COVID-19? Niepokojące informacje z FrancjiCzytaj też:

Segregacja sanitarna ludzi w dwóch chińskich prowincjach