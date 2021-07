Zieloni chcą obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce

Politycy partii Zieloni przedstawili swoje oczekiwania na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Obowiązkowe szczepienia

Marek Kossakowski z Partii Zieloni oświadczył, że jego formacja żąda wprowadzenia obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19. – To jest jedyna droga, jaką możemy powstrzymać epidemię. My, Partia Zieloni mówimy jasno: tak dla nauki, tak dla racjonalności, tak dla zdrowego rozsądku, nie dla fake newsów, nie dla spiskowych teorii, nie dla kunktatorstwa i niezdecydowania polityków. Panie ministrze zdrowia: odwagi – powiedział Kossakowski.

Wezwał kierownictwo resortu zdrowia, by nie kierowało się słupkami poparcia, ale liczbą zgonów Polaków z powodu COVID-19. Wezwał też wszystkie partie do przyłączenia się do tego apelu.

Współprzewodniczący Partii Zieloni Wojciech Kubalewski poinformował, że jego ugrupowanie przyjęło uchwałę wzywającą rząd do "wykonania ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi". Przypomniał, że w obecnym stanie prawnym w Polsce są już wprowadzone obowiązkowe szczepienia przeciwko takim chorobom jak: gruźlica, zakażenia pneumokokami, błonica, krztusiec, polio, odra, świnka, różyczka, tężec, czy wirusowe zapalenie wątroby typu B. – Nasze żądanie nie odkrywa Ameryki. Chcemy tylko, żeby minister wykorzystał dostępne narzędzia prawne – powiedział Kubalewski.

– Rząd nie może teraz stchórzyć i poddać się antynaukowym opiniom – dodał. Według niego, spełnienie tego postulatu uchroni Polaków przed ciężkim przebiegiem choroby i zgonami oraz przed kolejnym lockdownem.

Bonifikaty dla zaszczepionych

Katarzyna Hajdas z Partii Zieloni wyjaśniła, że jej formacja nie chce wprowadzenia rozwiązań siłowych. Aby załagodzić "napięcia społeczne" związane z wprowadzeniem obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19 partia proponuje bonifikaty finansowe dla wszystkich zaszczepionych. Zdaniem Hajdas koszt takich bonifikat dla budżetu wyniósłby 5 mld zł. Jednoczenie zaznaczyła, że rząd na pierwszą tarczę antykryzysową związana z pandemią Covid-19 wydał 212 mld zł.

– Zachęty finiszowej nie należy traktować jako obciążenia dla Skarbu Państwa a raczej jako ulgę dla skarbu państwa – powiedziała Hajdas wskazując na koszty związane z trwającą pandemią a wynikające z lockdownów i leczenia chorych przez kolejne lata, jeśli społeczeństwo nie osiągnie zbiorowej odporności.

