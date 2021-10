Kolejny kraj z obowiązkowymi certyfikatami szczepienia?

Resort zdrowia rozważa wprowadzenie obowiązku okazania certyfikatu szczepienia lub negatywnego testu na Covid-19 przy wejściu do barów, restauracji, centrów handlowych i placówek kulturalnych – poinformował w sobotę minister zdrowia Stojczo Kacarow.

W ocenie ministra tylko w ten sposób będzie można ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii.

Wszystkie obiekty publiczne

Wszystkie obiekty publiczne, w których byłby wprowadzony taki obowiązek, nie będą już więcej objęte ograniczeniami ilościowymi. W lokalach gastronomicznych wszystkie miejsca będą mogły być zajęte, a nie tylko w 30 proc. czy 50 proc., jak obecnie. Całkowicie swobodny będzie dostęp do kin, wystaw, muzeów i obiektów sportowych oraz galerii handlowych – argumentował w wywiadzie telewizyjnym Kacarow. Powołał się na przykłady Francji, Włoch i innych państw unijnych.

Z uwagi na szybko rosnącą liczbę nowych zakażeń minister nie wykluczył, że ten krok może być wprowadzony od 1 listopada. Projekt omówiono z właścicielami lokali gastronomicznych i przedstawicieli innych branży. Ich personel powinien być zaszczepiony. Jeżeli dojdzie do realizacji tego kroku, obywatelom zostaną zapewnione bezpłatne szybkie testy antygenowe – dodał.

Koronawirus w Bułgarii

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 2485 nowych zarażeń i 81 zgonów z powodu Covid-19. Tzw. aktywnych zakażeń jest obecnie 49 828.

Władze są zaniepokojone względnie wysoką liczbą zakażeń u dzieci i dziesięcioma zgonami kilkulatków. Prokuratura zwróciła się do resortu zdrowia o podanie informacji, jakie kroki są podejmowane dla zapobieżenia rozprzestrzenia się koronawirusa wśród dzieci, w tym – w szkołach.

Problemem dla władz jest niski odsetek zaszczepionych w Bułgarii – ok. 20 proc. Jest to najniższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej. W szkołach wielu rodziców nie zgadza się na przeprowadzenie testów wśród uczniów. I to niezależnie od faktu, że dla młodszych uczniów kupiono specjalne testy w kształcie lizaków.

