Niedzielski: Apeluję do wszystkich o noszenie maseczek na cmentarzach

W środę na konferencji prasowej minister zdrowia podkreślił, że obecnie mamy realne dwa zabezpieczenia przed zakażeniem: szczepienie i maseczki.

– Szczepienie, jak widać na każdym kroku w Polsce, po prostu działa. Wszystkie głosy, które opowiadają różne niestworzone historie, po prostu nie są prawdziwe. Szczepienie po prostu działa, chociażby ze względu na mniejszą liczbę hospitalizacji, z którą mamy do czynienia, mniejszą liczbę infekcji. A proszę pamiętać, że w tej chwili mamy do czynienia z wariantem Delta, który jest o wiele bardziej zakaźny – mówił Niedzielski.

Szef MZ wskazał, że ważnym i realnym zabezpieczeniem są również maseczki. – Ja wiem, że my trochę przez okres wakacji się odzwyczailiśmy, bo więcej przebywaliśmy na dworze, a liczba zakażeń była mała (...), ale teraz sytuacja jest inna – powiedział.

Apel przed uroczystością Wszystkich Świętych

– Apeluję do wszystkich, szczególnie w kontekście zbliżających się świąt, aby oprócz tego faktu zaszczepienia, jeszcze stosować maseczki również na cmentarzach. Tu nie będzie żadnej ostrej regulacji, tylko to jest odwołanie się do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za swoich bliskich, za swoje otoczenie. W tradycji polskiej jest to, że tłumnie odwiedzamy cmentarze, ta liczba ludzi, którzy pojawiają się w tych miejscach pamięci jest bardzo duża, pojawia się tłok, trudno o zachowanie dystansu, więc myślę, że każda odpowiedzialna osoba podejmie decyzję, która z mojego punktu widzenia jest oczywista – powiedział Niedzielski.

Czytaj też:

Minister zdrowia: Cmentarze na pewno będą otwarte