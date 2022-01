Odwołanie Johnsona kwestią czasu? Może zaważyć złamanie obostrzeń

O sprawie napisała w czwartek Polska Agencja Prasowa, powołując się na doniesienia z prasy w Wielkiej Brytanii. Bezpośrednią przyczyną, która może zadecydować o odsunięciu premiera kraju z partyjnego stanowiska, byłoby spadające w sondażach poparcie, które jest najniższe dla konserwatystów od 2013 roku.

Johnson a COVD

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie "The Times" Partia Konserwatywna może liczyć już tylko na 28 proc. poparcia. Opozycyjna Partia Pracy ma więc 10 p.p. przewagi. Głównym beneficjentem mają być jednak Liberalni Demokraci, dla których poparcie wzrosło do 13 proc. Jeszcze gorzej wypadają notowania samego Johnsona – spadły do najniższego poziomu odkąd 2,5 roku temu objął urząd premiera kraju i wynoszą teraz 23 proc. Tylko 2 p.p. więcej miała niegdyś jego poprzedniczka Theresa May, kiedy zdecydowała się na rezygnację.

Zdecydowana większość ankietowanych, w tym także wyborców Partii Konserwatywnej, uważa, że Boris Johnson nie mówi prawdy w sprawie spotkań towarzyskich na Downing Street w czasie obowiązywania w państwie surowych restrykcji covidowych związanych z pandemią COVID-19. W środę w swoim wystąpieniu w Izbie Gmin polityk przeprosił za udział w spotkaniu 20 maja 2020 roku. Te wydarzenia mają mieć obecnie największy wpływ na utratę zaufania wobec brytyjskiej opinii publicznej. Ta zachowania premiera uznała za złamanie obostrzeń covidowych, które wcześniej sam wprowadził. Przez media w Wielkiej Brytanii przeprosiny Johnsona zostały ocenione jako niezbyt szczere, więc możliwe, że pogorszą, a nie polepszą sytuację. Sam sondaż został jednak opublikowany przed wystąpieniem.

Przyjęcie w ogrodzie

Chodzi o przyjęcia w ogrodzie dla 40 gości, które odbyło się w czasie pierwszego lockdownu, gdy spotkania towarzyskie były zabronione. W kraju wyciekły e-maile prywatnego sekretarza Johnsona, Martina Reynoldsa do ponad stu pracowników Downing Street, w którym zachęca ich, by skorzystali z ładnej pogody i przyszli na spotkanie przy drinkach w ogrodzie rezydencji premiera.

Zgodnie z partyjnym regulaminem wniosek o wotum nieufności dla lidera formacji może zostać poddany pod głosowanie, jeśli wystąpi o to przynajmniej 15 proc. członków klubu poselskiego, co obecnie oznacza 54 posłów.

